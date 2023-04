2. Bundesliga kompakt St. Pauli setzt Siegesserie fort – Hannover beendet Negativlauf

Hannover beendete eine Negativserie von neun Spielen ohne Sieg, in der Rückrunde war die Mannschaft von der Leine bislang noch überhaupt nicht in Tritt gekommen. Sandhausen musste in dieser Saison die zweite Niederlage gegen Hannover hinnehmen, die Niedersachsen hatten auch am Hardtwald mit 3:2 im ersten Saisonvergleich die Oberhand behalten.