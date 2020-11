2. Bundesliga : St. Pauli rutscht auf Abstiegsplatz - Paderborn zerlegt Darmstadt

Berlin Der Karlsruher SC hat den FC St. Pauli auf einen direkten Abstiegsplatz geschossen. Weiterhin für Furore sorgt dagegen der VfL Osnabrück. Auch Absteiger SC Paderborn setzt sich in Spitzengruppe fest.

Der VfL Osnabrück und Bundesliga-Absteiger SC Paderborn festigten ihre Plätze in der Spitzengruppe, der Karlsruher SC gab im Tabellenkeller ein Lebenszeichen von sich. Am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verschoben sich in der Verfolgung von Spitzenreiter Hamburger SV die Kräfteverhältnisse.