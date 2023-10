5:1 gegen Nürnberg St. Pauli geht als Zweitliga-Spitzenreiter in die Länderspielpause

Der FC St. Pauli steht nach einem Torfestival an der Tabellenspitze der 2. Liga und gibt dem Stadtrivalen Hamburger SV weiter das Nachsehen. Am heimischen Millerntor besiegte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler den 1. FC Nürnberg am Samstagabend mit 5:1 (1:1), auch nach neun Saisonspielen lag St. Pauli noch keine von 810 Minuten in Rückstand.