Zwölf Spieler positiv getestet : Sandhausen-Spiel auf St. Pauli nach Corona-Ausbruch abgesetzt

Eine Kette hängt vor einem Eingang zum BWT-Stadion in Sandhausen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Sandhausen Zweitligist SV Sandhausen hat nach dem Corona-Ausbruch in seiner Mannschaft mit Erfolg die Absetzung des Spiels beim FC St. Pauli am Sonntag beantragt. Die DFL bestätigte am Freitag, dass dem SVS "nicht die notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht".

Eine "umfangreiche PCR-Testung" hatte 18 positive Corona-Befunde in der SVS-Mannschaft und dem näheren Umfeld ergeben. Betroffen sind zwölf Spieler und sechs Betreuer, die sich allesamt in Quarantäne begeben haben.

Stehen einem Klub "mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler" zur Verfügung stehen, wird einem Absetzungantrag laut DFL-Spielordnung nicht stattgegeben. Unter diesen Spielern müssen sich "mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart" befinden.

Über eine Neuansetzung des Spiels soll nun schnellstmöglich entschieden werden.

(ako/sid)