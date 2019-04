Nächtliche Randale auf St. Pauli : Fans von HSV und Aue gehen mit Pyrotechnik aufeinander los

Hamburg Nach dem Zweitliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue ist es in der Nacht zum Sonntag zu Krawallen gekommen. Fans der beiden Lager sind mit Flaschen und Pyrotechnik aufeinander losgegangen.

Zwischen Fans des Hamburger SV und von Erzgebirge Aue ist es nach der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga zu Krawallen in Hamburg-St. Pauli gekommen. In der Nacht zum Ostersonntag waren nach noch vorläufigen Angaben der Polizei zwischen 80 und 200 Anhänger beider Lager daran beteiligt. Sie seien mit Flaschen und Pyrotechnik aufeinander losgegangen. Auch Polizisten seien angegriffen worden. Ein Beamter habe leichte Verletzungen erlitten.