Torloses Remis gegen Aue reicht : VfB Stuttgart erobert Tabellenspitze der zweiten Liga

Aue der VfB Stuttgart hat die Tabellenspitze der 2. Bundesliga erobert. Gegen Erzgebirge Aue reichte dem Bundesliga-Absteiger dafür ein torloses Remis.

Der VfB Stuttgart ist erstmals an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geklettert. Der Erstliga-Absteiger kam am Freitag beim FC Erzgebirge Aue in Unterzahl zu einem torlosen Unentschieden. Sosa (66.) sah wegen einer Schwalbe im Strafraum die Gelb-Rote Karte.