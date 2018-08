2. Bundesliga: Dynamo Dresden besiegt den MSV Duisburg zum Saisonstart

Dresden Alles wie vor 12 Monaten: Dresden gewinnt sein Auftakspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Duisburg mit 1:0. Torschütze Röser. Ein schnell ausgeführter Einwurf, bei dem auch Trainer Neuhaus die Hände mit im Spiel hat, leitet den Treffer ein.

Dresden kam seinem Saisonziel damit einen ersten Schritt näher, insgesamt 47 Punkte peilen die Sachsen am Saisonende an. Duisburg startete wie in der vergangenen Saison mit einer Niederlage in Dresden in die neue Saison.