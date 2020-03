Vor Spiel gegen Hannover : Unbekannte bedrohen Nürnberger Profis

Nürnberg Vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 hat es Drohungen gegen einzelne Profis des Gastgebers gegeben.

Der „Club“ berichtete am Freitagabend nach dem 0:3 gegen die Niedersachsen von Aufklebern, die am Morgen am Max-Morlock-Stadion und am Vereinsgelände gefunden worden waren. Der „Club“ verurteilte die „geschmacklose Aktion“ unbekannter Personen und stellte Strafanzeige bei der Polizei. Diese ermittelt.