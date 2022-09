Offener Brief der Mannschaft : SV Darmstadt verschenkt keine Trikots mehr auf Wunsch

Die Mannschaft des SV Darmstadt hat sich mit einem offenen Brief an die Fans gewandt. Foto: dpa/Swen Pförtner

Darmstadt Die Spieler des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 haben sich mit einem offenen Brief an ihre Fans gewandt: Sie werden keine Trikots mehr an Personen verschenken, die mit entsprechenden Plakaten danach fragen.

Es ist schon fast zu einer Unart in Fußball-Stadien geworden, dass Fans mit selbstgebastelten Plakaten nach Trikots der Spieler fragen - oder sogar betteln. Den Akteuren des Zweitligisten SV Darmstadt 98 ist das Ganze nun zu viel geworden, weswegen sie sich mit einem offenen Brief an ihre Fans gewandt haben um ihnen mitzuteilen, dass sie keine Trikots mehr an entsprechende Zuschauer herausgeben werden.

Die Wünsche würden sie zwar ehren und sie wüssten die Mühe auch zu schätzen, doch die Anfragen hätten überhand genommen. „Zuletzt saßen auf großen Teilen des Zauns der Gegengerade Kids mit Schildern – mit der Folge, dass uns zugetragen wurde, dass Fans hintendran schon gar nichts mehr vom Spiel sehen konnten. Dieser Masse an Wünschen können wir einfach nicht nachkommen.“

Gleichzeitig wollen die Spieler aber auch nicht als arrogant wahrgenommen werden und hätten zudem festgestellt, dass manche Trikots umgehend auf Auktionsplattformen gelandet seien. „Wir bitten Euch daher: Verzichtet auf diese Schilder! Erlebt Fußball als Mannschaftssport, supportet uns als Team und bastelt lieber blau-weiße Fahnen für Euren Stadionbesuch!“

Die Mannschaft werde jedoch einen kompletten Trikotsatz zur Verfügung stellen, der, nachdem er im Spiel getragen wurde, unter allen Kindern der „BölleBande“ (Vereinsmitglieder im Alter bis zu zwölf Jahren) verlost wird. „Das ist eine aus Fairnessgründen getroffene Grundsatzentscheidung, für die Ihr aufgrund unserer Erklärungen hoffentlich Verständnis aufbringen könnt.“

Der SV Darmstadt ist nicht der erste Verein, der aktiv gegen das Betteln von Trikots vorgeht. In den Niederlanden haben die beiden Top-Klubs Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven bereits verboten, entsprechende Schilder mit ins Stadion zu bringen.

(stja)