2. Bundesliga kompakt Dezimierte Braunschweiger holen einen Punkt – KSC dreht das Spiel in Rostock

Düsseldorf · Eintracht Braunschweig hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Die Niedersachsen geben in Fürth eine 2:0-Führung aus der Hand, holen in Unterzahl aber zumindest noch einen Punkt. Die Samstagsspiele der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

04.05.2024 , 15:02 Uhr

Armindo Sieb (3.v.r) von Greuther Fürth und Rayan Philippe (2.v.l) von Eintracht Braunschweig gehen zum Kopfball hoch. Foto: dpa/Daniel Löb

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig 3:3 (1:2) Hansa Rostocks Abstiegssorgen werden immer größer. Das 1:2 (1:0) gegen den Karlsruher SC bedeutet für Rostock die vierte Niederlage in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach der zwischenzeitlichen Halbzeitführung durch Rostocks Nico Neidhart (33.), konterte Karlsruhe mit einem Doppelschlag durch Budu Zivzivadze (52.) und Marvin Wanitzek (56.). Hansa bleibt damit auf Platz 17. Den besseren Start in die Partie erwischte der KSC. Die vermeintliche Führung durch Zivzivadze wurde aufgrund einer Abseitsstellung per Videobeweis zurückgenommen (6.). Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Hansa versuchte, über Konter gefährlich zu werden, Neidhart vollendete einen Angriff mit einem Distanzschuss zur 1:0-Führung (33.). Nach dem Seitenwechsel erwischte der KSC die Rostocker eiskalt. Nach feiner Kombination traf zunächst Zivzivadze zum 1:1 (52.), Wanitzek kurze Zeit später per Foulelfmeter zum 2:1 für die Gäste (56.). Fast hätte Dennis Dressel die direkte Antwort für Hansa gehabt, doch sein Distanzschuss flog gegen den Pfosten (59.). Im Schlussspurt blieb Rostock bemüht, aber glücklos. Hansa bleibt damit auf einem direkten Abstiegsplatz mit einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz und zwei Punkten auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Konkurrenten können den Abstand noch vergrößern. Kaiserslautern spielt am Abend gegen Magdeburg (20.30 Uhr/Sky), Wehen Wiesbaden empfängt am Sonntag Aufstiegskandidat Holstein Kiel (13.30 Uhr/Sky).

