Aufstiegsrennen in Liga zwei : Alles oder nichts für den HSV

Aufstiegsrennen in Liga zwei

HSV-Trainer Hannes Wolf gibt an der Seitenlinie die Richtung vor. Foto: dpa/Frank Molter

Hamburg Im direkten Vergleich und einem Fernduell kämpfen der SC Paderborn, Union Berlin und der Hamburger SV um den direkten Aufstiegsplatz hinter Zweitliga-Meister 1. FC Köln. Für Hamburg ist der Druck am größten.

Das Überraschungsteam SC Paderborn, Union Berlin oder doch noch der einstige Bundesliga-Dino Hamburger SV? Am Sonntag geht der Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz in die vorletzte Runde. Rang eins ist bereits fest an den 1. FC Köln vergeben, der somit nach zwölf Monaten Zweitklassigkeit wieder ins Oberhaus zurückkehrt.