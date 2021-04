Sieg gegen Braunschweig : FC St. Pauli trumpft weiter auf

Hamburg Der FC St. Pauli ist in der 2. Liga weiter auf dem Vormarsch. Nach dem 2:0 gegen Braunschweig ist das beste Rückrunden-Team Achter. Die Eintracht steckt als 16. weiter tief im Abstiegskampf.

Der FC St. Pauli bleibt die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Nordderby ließ das beste Rückrundenteam Eintracht Braunschweig beim 2:0 (2:0) keine Chance und rückte in der Tabelle auf Platz acht vor. Omar Marmoush (7. Minute) und Daniel-Kofi Kyereh (14.) erzielten am Montagabend die Tore für die Kiezkicker, die nur eine ihrer letzten neun Begegnungen verloren. Die zuletzt aufstrebenden Gäste kassierten nach fünf Partien ohne Niederlage wieder einen Rückschlag und gehen von Abstiegs-Relegationsrang 16 in das nächste Derby am Wochenende gegen den VfL Osnabrück.