2. Bundesliga kompakt St. Pauli feiert Zweitliga-Meisterschaft, Rostock steigt ab

Der 1. FC Kaiserslautern hat dank Dreifach-Torschütze Marlon Ritter eine eindrucksvolle Generalprobe für das DFB-Pokalfinale in der kommenden Woche hingelegt. Vor dem großen Duell mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin gewannen die Pfälzer ihren letzten Härtetest in der 2. Fußball-Bundesliga mit 5:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig.