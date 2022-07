2. Bundesliga kompakt : Nürnberg siegt im Franken-Derby – Torspektakel in Kiel

Düsseldorf Der 1. FC Nürnberg hat das prestigeträchtige Franken-Derby gegen Greuther Fürth für sich entschieden. Die „Clubberer“ gewannen daheim mit 2:0. Ein paar Kilometer weiter nördlich sahen die Zuschauer zwischen Holstein Kiel und Kaiserslautern gleich vier Tore. Die Samstagsspiele in der Zusammenfassung

Der Club zeigte sich von Beginn an enorm gallig, kaufte den Fürthern vor 41.204 Zuschauern in der ersten Halbzeit den Schneid ab. Nach 99 Sekunden vergab Daferner noch aus kurzer Distanz, ehe er eine Kopfballablage von Kwadwo Duah ohne Mühe über die Linie drückte. Im zweiten Durchgang gestaltete die Schneider-Elf die Partie etwas offener, doch vor dem Tor mangelte es an Durchschlagskraft.

Vor 13.113 Zuschauern, darunter fast 2000 FCK-Fans, enttäuschten die Störche insbesondere in der ersten Halbzeit in der Vorwärtsbewegung. Erst nach dem Seitenwechsel war auch die Hintermannschaft der Roten Teufel in mehreren Szenen gefordert. In der Schlussphase waren die Platzherren dem Sieg näher.