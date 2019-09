„Brauche niemanden wachzurütteln“ : Das sagt HSV-Trainer Hecking zum Stadtderby

Hamburg Das mit Spannung erwartete Hamburger Stadtderby FC St. Pauli gegen Hamburger SV steht an. HSV-Trainer Hecking erwartet zwei hochmotivierte Teams - und von seiner Mannschaft den nächsten Sieg.

Vor gut sechs Monaten triumphierte der HSV in der zweiten Fußball-Bundesliga mit 4:0 am Millerntor, doch von der damaligen Elf ist nicht mehr viel übrig. In Rick van Drongelen und Khaled Narey werden am Montag (20.30 Uhr/Sky) voraussichtlich nur zwei HSV-Profis in der Startelf stehen, die am 10. März heftig gefeiert, anschließend aber den Bundesliga-Aufstieg noch leichtfertig verspielt hatten.