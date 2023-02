2. Bundesliga kompakt St. Pauli stoppt Lauterns Lauf – Darmstadt dreht Rückstand gegen Braunschweig

Insbesondere in den ersten 45 Minuten waren vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion packende Torszenen allerdings Mangelware. Erst in der 44. Minute geriet das Tor der Gäste nach einem Kopfball von Marcel Hartel erstmals in Gefahr. In der Nachspielzeit prüfte Aaron Opoku St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj mit einem Schrägschuss.