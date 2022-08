4:0 gegen Rostock : Darmstadt 98 klettert nach Kantersieg auf Platz drei

Darmstadt Dank einer furiosen Leistung schließt Darmstadt 98 zur Spitzengruppe der Zweiten Fußball-Bundesliga auf. Mann des Spiels beim 4:0 gegen Hansa Rostock war Stürmer Phillip Tietz, der einen Doppelpack erzielte. Das erste Tor fiel dabei auf kuriose Art und Weise.

Ein Riesen-Patzer von Torhüter Markus Kolke hat die klare Niederlage von Hansa Rostock beim SV Darmstadt 98 eingeleitet. Die starken Lilien gewannen im Samstagabend-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste von der Ostsee und setzten sich erstmal in der Spitzengruppe fest. In Erinnerung bleiben wird den 14 120 Zuschauern am Böllenfalltor vor allem das Tor zum 1:0 in der dritten Minute.