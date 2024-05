Laut Medienbericht Dardai nach der Saison wohl nicht mehr Trainer bei Hertha

Pal Dardai wird einem Medienbericht zufolge in der kommenden Saison nicht mehr Trainer bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC sein. Diese Entscheidung habe Geschäftsführer Thomas Herrich dem 48-Jährigen vergangene Woche mitgeteilt, berichtete die „Bild“ am Samstag. Damit wäre die Partie am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (13.00 Uhr/ Sky) das letzte Heimspiel des Ungarn. Der Verein äußerte sich bisher nicht dazu.