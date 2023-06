„Weiterentwicklung durch neue Impulse“ Braunschweig trennt sich von Trainer Schiele

Eintracht Braunschweig hat nach dem geglückten Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga die Zusammenarbeit mit Trainer Michael Schiele beendet. Das teilten die Niedersachsen am Freitag überraschend mit. Der 45-Jährige ist noch bis Juni 2025 an den Verein gebunden, der Vertrag war erst im Januar verlängert worden. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.