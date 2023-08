2. Bundesliga kompakt Braunschweig holt gegen Schalke den ersten Saisonsieg – Osnabrücker Aufholjagd nicht belohnt

Absteiger Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen erneuten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis verlor bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1) und liegt nach nun zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen vorerst in der unteren Tabellenhälfte.