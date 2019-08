„Das ist nicht mehr mein Sport“ : Bochums Trainer Dutt sieht Gelb und poltert

Hamburg Trainer Robin Dutt vom VfL Bochum ist nach der 0:1-Niederlage am Freitagabend beim Hamburger SV der Kragen geplatzt. Der Grund dafür war eine Gelbe Karte.

Nachdem den Bochumern in der Nachspielzeit in Dutts Augen ein Elfmeter verwehrt worden war, sah er Gesprächsbedarf mit Schiedsrichter Christian Dingert. Dieser zeigte ihm den neuen Regeln gemäß die Gelbe Karte - was Dutt auf der folgenden Pressekonferenz zu einer wütenden Stellungnahme veranlasste.