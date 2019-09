2. Bundesliga : HSV gibt Sieg aus der Hand, Bochum weiter ohne Dreier

Düsseldorf Der Hamburger SV hat bei Jahn Regensburg den Sieg aus der Hand gegeben und im Rennen um den Wiederaufstieg in die Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen. Auch der VfL Bochum konnte im Heimspiel gegen Darmstadt nicht gewinnen.

Der Hamburger SV hat den ersten Sieg gegen seinen Angstgegner aus der Hand gegeben und im Rennen um den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen. Bei Jahn Regensburg musste sich der Favorit mit einem 2:2 (0:1) begnügen, verbuchte aber immerhin im dritten Zweitliga-Duell den ersten Punkt. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfB Stuttgart, der am Freitag 1:0 bei Arminia Bielefeld gewonnen hatte, wuchs auf drei Zähler an.