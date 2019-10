2. Bundesliga : Bochum verliert erneut, Aue verpasst Sprung auf Platz zwei

Düsseldorf Trotz eines kuriosen Elfmeters hat der kriselnde Zweitligist VfL Bochum kein neues Selbstvertrauen sammeln können. Der ehemalige Bundesligist verlor bei Holstein Kiel mit 1:2. An der Spitze verpasste Überraschungsteam Erzgebirge Aue durch das 0:1 bei Darmstadt 98 den möglichen Sprung auf Platz zwei.

Ganvoula (39.) verwandelte zum zwischenzeitlichen 1:1. Obwohl VfL-Torhüter Michael Riemann kurz vor der Pause einen Foulelfmeter von Serra (45.+3) parierte, sprang für die Mannschaft von Thomas Reis aber nichts Zählbares hinaus. Der VfL, der am Dienstag (20.00 Uhr/Sport1 und Sky) in der zweiten Pokalrunde Rekordsieger München empfängt, rangiert damit weiter auf Relegationsplatz 16, die Störche schoben sich zunächst auf den sechsten Platz vor.

Aue knüpfte in einer chancenarmen Begegnung in Darmstadt nicht an das furiose 4:3 gegen den 1. FC Nürnberg aus der Vorwoche an, ist aber weiter Vierter hinter dem Spitzen-Trio Hamburger SV, VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Das Team von Trainer Dirk Schuster, der Gegner Darmstadt 2015 in die Bundesliga geführt hatte, musste den Gegentreffer in der Schlussphase hinnehmen: Dario Dumic (87.) war nach einer Ecke erfolgreich.