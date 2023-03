2. Bundesliga kompakt Darmstadt patzt in Bielefeld erneut - Pauli-Serie geht weiter

Die Torfabrik des SCP kam in Magdeburg lange Zeit nicht so richtig auf Touren. Die Gastgeber verteidigten mit viel Mut und Geschick, trotzdem hatten die Ostwestfalen die besseren Chancen. In der 45. Minute hatte Julian Justvan die beste Möglichkeit in der ersten Hälfte für Paderborn auf dem Fuß, Magdeburgs Torwart Dominik Reimann konnte allerdings parieren.