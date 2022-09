2. Bundesliga kompakt : Auswärtssieg für Darmstadt – Hamburger SV siegt Nordduell

Düsseldorf Der SV Darmstadt hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Auswärtssieg in Paderborn gefeiert. Selbiges gelang auch dem Hamburger SV im Nordduell bei Hannover 96.

Darmstadt 98 hat durch einen Sieg im Verfolgerduell beim SC Paderborn den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Lilien gewannen in Ostwestfalen nach Rückstand noch 2:1 (2:1) und zogen in der Tabelle am SCP vorbei. Darmstadt ist damit bereits seit neun Spielen ungeschlagen.