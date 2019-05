Keine Mannschaft kann punkten : Aufstiegsrennen in der 2. Liga wird zum Schneckenrennen

Darmstadts Mathias Wittek (l) erzielt per Kopfball an Berlins Torwart Rafal Gikiewicz vorbei das Tor zum 2:0. Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Auch Mitfavorit 1. FC Union Berlin hat im Kampf um den Aufstieg in der 2. Bundesliga gepatzt. Damit konnte keine Mannschaften auf den Rängen zwei bis acht punkten.

Was ein Schneckenrennen in der 2. Bundesliga. Nach den Niederlagen des Hamburger SV und SC Paderborn konnte nun auch Union Berlin nicht punkten. Die Mannschaft von Urs Fischer verlor am 32. Spieltag 1:2 (0:0) bei Darmstadt 98 und verpasste damit den möglichen Sprung auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Dort liegt trotz der 0:2-Niederlage in Bielefeld weiter der SC Paderborn mit 54 Punkten vor Union und dem Hamburger SV (beide 53 Punkte). Der HSV hatte am Samstag 0:3 gegen den FC Ingolstadt verloren.