2. Bundesliga : Aufstiegsaspirant Hannover startet siegreich - Heimpleite für Aufsteiger Würzburg

Köln Aufstiegsaspirant Hannover 96 ist mit einem Sieg in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Aufsteiger Würzburger Kickers meldete sich nach drei Jahren in der 3. Liga mit einer Niederlage zurück.

Nur 500 Besucher erlebten in Hannover das Führungstor von Dominik Kaiser (25.) - mehr waren noch nicht zugelassen, weil die Corona-Verordnung in Niedersachsen erst in der kommenden Woche an die bundesweite 20-Prozent-Regel angepasst werden soll. Der KSC jubelte über den vermeintlichen Ausgleich durch Marco Djuricin (28.). Nach Videobeweis nahm Schiedsrichter Tobias Stieler den Treffer allerdings wegen eines Fouls des Torschützen an Marvin Ducksch zurück. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Linton Maina (85.).