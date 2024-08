Niederlagen für Aufsteiger Ulm und Münster Kaiserslautern und Greuther Fürth gewinnen ihren Zweitliga-Auftakt

Aufsteiger SSV Ulm hat nach 23 Jahren Abstinenz einen Achtungserfolg bei der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Die Spatzen, die in der vergangenen Drittliga-Saison den Durchmarsch aus der Regionalliga geschafft hatten, verloren am ersten Spieltag trotz Führung 1:2 (0:0) gegen den Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern.