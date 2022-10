2. Bundesliga : Bielefelds Sorgen immer größer – Fürth rettet Punkt

Köln Die Lage bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld wird immer brenzliger. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning unterlag dem Karlsruher SC 1:2 (0:1) und bleibt auch nach dem elften Spieltag Tabellenletzter.

Scherning änderte sein Team gegenüber dem enttäuschenden Auftritt in Düsseldorf (1:4) auf gleich sechs Positionen. Doch das Spiel des Bundesliga-Absteigers belebten die Wechsel nicht. Karlsruhe dominierte und hatte bei einem Kopfball von Schleusener an den Pfosten Pech (9.).

Die Arminia zeigte kaum Offensivaktionen, einzig bei einem Abschluss von Guilherme Ramos wurde es in der ersten Halbzeit einmal gefährlich (23.). Die Gäste blieben das klar bessere Team und gingen mit einer verdienten Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit wurde die Arminia zwar etwas stärker, doch am Ende stand eine Heimniederlage.