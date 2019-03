2. Bundesliga: Klos-Doppelpack sichert Bielefeld Punktgewinn

Arminia Bielefeld hat trotz eines 0:2-Rückstands einen Punkt aus Fürth entführt. Die Ostwestfalen haben nun elf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

In der Halbzeitpause legten sich beide Trainer mit Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) an. Fürths Coach Stefan Leitl fand dabei offenbar die deutlicheren Worte, er bezeichnete Sather als "arrogant", wie über die Mikrofone am Spielfeldrand zu hören war. Leitl musste sich daraufhin das Spiel in der zweiten Halbzeit von der Tribüne aus anschauen.