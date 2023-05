2. Bundesliga kompakt Für Bielefeld geht es in die Relegation – Nürnberg und Braunschweig retten sich

Das Zittern von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld um den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga geht in die Verlängerung. Am Sonntag unterlagen die Arminen am letzten Spieltag beim 1. FC Magdeburg mit 0:4 (0:2). Im mit 26 320 Zuschauern ausverkauften Stadion wurden vor der Pause Treffer von Amara Condé (38. Minute) und Baris Atik (45., Foulelfmeter) bejubelt. Kapitän Condé entschied in der 50. Minute mit seinem zweiten Treffer die Partie. Jason Ceka (66.) erhöhte sogar noch. Arminia spielt nun am 2. und 6. Juni in der Relegation gegen den Dritten der 3. Liga, SV Wehen Wiesbaden, wobei der Drittligist zunächst Heimrecht hat.