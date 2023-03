Ziel direkter Klassenerhalt Arminia Bielefeld hat einen neuen Trainer verpflichtet

Koschinat hatte sich einst mit dem Aufstieg von Fortuna Köln in die 3. Liga einen Namen gemacht. Später wechselte er zum SV Sandhausen in die 2. Liga und führte den Klub bis auf den 10. Platz. Bis Oktober 2022 hatte er den 1. FC Saarbrücken erfolgreich gecoacht. Am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) wird der frühere Abwehrspieler des TuS Koblenz sein Debüt gegen den Tabellenführer Darmstadt 98 geben. „Natürlich haben wir viel Arbeit vor uns“, sagte er: „Umso wichtiger wird es sein, mit Überzeugung und Zuversicht die Dinge anzugehen und dabei alle Fans und Unterstützer geschlossen mitzunehmen, um erfolgreich zu sein.“ Koschinat weiter: „Die Vorfreude ist riesig bei mir. Arminia Bielefeld ist für mich ein Verein mit großer Strahlkraft, der den Menschen in Stadt und der Region wahnsinnig viel bedeutet.