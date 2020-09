2. Bundesliga : Absteiger Paderborn patzt - Heidenheim siegt

Köln Erstliga-Absteiger SC Paderborn hat seinen Saisoneinstand in der 2. Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel verpatzt. Der 1. FC Heidenheim, der erst in der Relegation den Aufstieg verpatzte, siegte dagegen zum Auftakt.

Die Tabellenführung nach der ersten Runde hat Erzgebirge Aue nach dem 3:0 (0:0) am Samstag bei Aufsteiger Würzburger Kickers inne. Hannover 96 hatte ebenfalls am Samstag durch das 2:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC gleichfalls einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Der Hamburger SV hatte am Freitag das Spitzenspiel gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (1:0) gewonnen.