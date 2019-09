Jahn Regensburg - Hamburger SV

Wer kann sich nicht noch an die derbe 0:5-Klatsche des HSV gegen Regensburg erinnern? Allein deshalb dürfte die Elf von Trainer Dieter Hecking bis in die Haarspitzen motiviert sein. Die Hanseaten halten weiter Anschluss an den VfB Stuttgart und gewinnen in Bayern.

Unser Tipp: 1:2