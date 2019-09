Greuther Fürth - SV Wehen Wiesbaden

In bisher vier Begegnungen der beiden Teams gab es drei Mal ein Unentschieden, einmal konnte sich Fürth am Ende durchsetzen. Es spricht vieles für ein zweites Erfolgserlebnis für die Fürther, die mit acht Punkten einen starken Lauf haben. Wiesbaden dagegen rangiert mit nur einem mickrigen Zähler am Tabellenende.

Unser Tipp: 3:1