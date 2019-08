1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim

Absteiger Nürnberg ist durchwachsen in die Saison gestartet. Nach zwei Niederlagen in Folge ist dem Club beim 1:0 gegen den VfL Osnabrück aber ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Heidenheim hat dagegen die letzten zwei Spiele verloren. Es wird sogar von einer Krise gesprochen. Das Momentum ist also auf Seiten des FCN.

Unser Tipp: 2:0