VfL Bochum - 1. FC Heidenheim (Samstag, 14. März, 13 Uhr)

Die Bochumer mausern sich allmählich zum Remis-König der Liga. Gegen Heidenheim sollte ein Sieg her, will man wieder in Gefahr geraten, auf einen Abstiegsplatz zu rutschen.

Unser Tipp: 1:1