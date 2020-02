VfL Bochum - SV Sandhausen (Sonntag, 01. März, 13.30 Uhr)

Die Bochumer konnten einen wichtigen Last-Minute-Sieg in Dresden feiern. Sandhausen steckt momentan in einer Krise und sollte allmählich wieder anfangen, zu punkten, will man nicht doch noch in Abstiegsnöte geraten.

Unser Tipp: 1:1