SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen (Sonntag, 16. Februar, 13.30 Uhr)

In Darmstadt treffen die Remiskönige der Liga aufeinander. Vor dem 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende spielte die Hausherren fünf Mal in Serie Remis. Mit einem weiteren Erfolg könnte man am Tabellennachbarn aus Sandhausen vorbeiziehen. Die Gäste stecken in einer kleinen Krise, holten nur einen Sieg aus den letzten sechs Partien.

Unser Tipp: 2:1