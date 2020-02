Hamburger SV - Karlsruher SC (Samstag, 08. Februar, 13 Uhr)

In der Winterpause gut eingekauft und perfekt in die Restrunde gestartet - in Sachen Aufstieg scheint wenig über den HSV zu gehen. Mit dem dann dritten Sieg in Serie könnten die Hanseaten ein Statement an die Konkurrenz senden. Doch Obacht: Mit Karlsruhe kommt zwar der Vorletzte in den Volkspark, doch mit einem neuen Trainer könnten die Spieler über sich hinauswachsen.

Unser Tipp: 3:1