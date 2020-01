1. FC Nürnberg – SV Sandhausen (Sonntag, 2. Februar, 13.30 Uhr)

Am 19. Spieltag zahlte der FCN gegen den Aufstiegsaspiranten HSV deutlich Lehrgeld und ging mit 4:1 in Hamburg baden. Jetzt steht wieder Abstiegskampf auf dem Plan. Und dieses Mal soll es besser als im Hinspiel laufen, in dem Nürnberg erst einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte, um dann noch in der 89. Minute zu verlieren.

Unser Tipp: 2:1