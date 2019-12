SV Sandhausen - Hamburger SV (15. Dezember, 13.30 Uhr)

In der vergangenen Saison gewann der HSV mit 3:0 in Sandhausen. Ganz so deutlich dürfte es dieses Mal nicht werden. Die Hamburger stecken in einer Krise. Das Team von Trainer Dieter Hecking holte nur fünf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Zu wenig. Aufpassen muss der HSV auf das Sturm-Duo des SV Sandhausen: Kevin Behrens und Aziz Bouhaddouz erzielten 13 der 18 Tore der Hausherren.

Unser Tipp: 0:2