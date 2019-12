Holstein Kiel - VfL Osnabrück (7. Dezember, 13.00 Uhr)

Holstein Kiel feierte zuletzt zwei Siege in Folge. Doch auch der VfL Osnabrück befindet sich mit sechs ungeschlagenen Spielen in Serie, darunter die Heimsiege gegen den VfB Stuttgart (1:0) und Hamburger SV (2:1), in einer guten Phase. Auswärts hat der VfL aber noch Luft nach oben - nur ein Sieg aus sieben Spielen.

Unser Tipp: 2:2