VfL Osnabrück - Hamburger SV (29. November, 18.30 Uhr)

Erstmals seit 56 Jahren treffen diese beiden Mannschaften wieder in einem Liga-Spiel aufeinander. Damals in der Oberliga Nord — bis zur Gründung der Bundesliga die höchste Spielklasse im Nordwesten Deutschlands. Der ehemalige Bundesliga-Dino Hamburger SV ist zurück an der Tabellen-Spitze der 2. Bundesliga. Die Hanseaten haben seit acht Spielen nicht mehr verloren, aber auch Aufsteiger Osnabrück ist seit fünf Spielen ungeschlagen.

Unser Tipp: 1:2