Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim

Sowohl Aue als auch Heidenheim gehen mit der Belastung durch ein Pokalspiel in die Partie am Samstag – beide verloren gegen einen Bundesligisten, wobei sich Aue bei der 1:2-Niederlage in Düsseldorf besser schlug als Heidenheim in Bremen. Aue als Viertplatzierter, aber auch Heidenheim als Tabellenfünfter möchten den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Mit je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten drei Spielen weisen beide Teams eine ähnliche Form auf. Ausgeglichenes Duell.

Unser Tipp: 2:2