1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg

Ähnlich wie Hannover geht es dem 1. FC Nürnberg. Die Franken verloren am vergangen Spieltag in einem atemberaubenden Spiel Erzgebirge Aue und muss sich gegen Regensburg nun rehabilitieren. So einfach ist das aber nicht, denn Regensburg befindet sich momentan in der Spitzengruppe der Liga.

Unser Tipp: 2:1