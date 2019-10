Jahn Regensburg - SV Sandhausen

Das nennt man eine ausgeglichene Bilanz: Sechsmal trafen Jahn Regensburg und der SV Sandhausen in der 2. Liga bislang aufeinander. Zwei Mal gewann der Jahn, zwei Mal der SVS und zwei Mal gab es ein Unentschieden. Regensburg geht nach dem 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel mit Rückenwind in die Parte. Zudem hat sich der Jahn in der Länderspielpause beim 2:0-Testspielsieg gegen Greuther Fürth weiteres Selbstvertrauen geholt. Sandhausen konnte dagegen seit nun vier Spielen nicht gewinnen.

Unser Tipp: 2:0