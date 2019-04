SpVgg Greuther Fürth - Union Berlin

Die Duisburger konnten keines ihrer jüngsten fünf Spiele gewinnen (drei Unentschieden und zwei Niederlagen). Beim jüngsten 0:4 in Paderborn kassierten die Zebras bereits zum fünften Mal in dieser Spielzeit vier Gegentore in einem Spiel.