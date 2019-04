1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98

Nach zuvor fünf Partien ohne Sieg feierten die Magdeburger einen überraschenden 2:1-Erfolg am Montag beim HSV. Dabei erzielten sie erstmals seit dem 17. Februar (3:1 in Bielefeld) mehr als ein Tor in einem Spiel. (1:3)