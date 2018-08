2. Bundesliga 2018/19: Unsere Tipps zum 2. Spieltag

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim



Heidenheim konnte keines seiner vergangenen zehn Auswärtsspiele gewinnen (vier Unentschieden und sechs Niederlagen). Der letzte Auswärts-Dreier in der Liga gelang dem FCH am 24. November 2017 (2:1 in Sandhausen).



Unser Tipp: 2:1